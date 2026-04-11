Юная украинка развела польского пенсионера на 12 миллионов гривен

А ранее в индийской деревне Пуннелу местный житель пошёл на тройное убийство, чтобы расчистить себе путь к венчанию с несовершеннолетней. Мужчина расправился с супругой, носившей третьего ребёнка, а также с двумя общими дочерьми. Он сбросил жертв в бассейн и удерживал до их смерти. Правоохранители арестовали 8 человек, включая медиков, которых обвиняют в проведении нелегальных абортов.