После пожара в Мытищах эвакуировали 24 человека и открыли ПВР

Ранее сообщалось, что при пожаре в многоэтажке в Мытищах погиб один человек и трое пострадали. Сигнал о возгорании поступил из дома на улице Станционной. Огонь распространился на одном из верхних этажей здания. Спасатели направили основные силы на эвакуацию жильцов и тушение пожара. В работе участвовали газодымозащитные группы. На месте задействовали десятки специалистов и спецтехнику. Людей снимали с балконов с помощью подъёмников, часть жильцов покинула здание самостоятельно.