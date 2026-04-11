На автодороге Новый Ургал — Чекунда выявили новый повреждённый участок

На время восстановительных работ движение автомобилей вновь ограничат.

Источник: Хабаровский край сегодня

Новый участок с повреждением обнаружили на трассе Новый Ургал — Чекунда во время восстановительных работ. Ранее на участках дороги были выявлены наледь и обвал дорожного покрытия, что затруднило и сделало небезопасным проезд для транспорта, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Специалисты уже ликвидировали обвал и отсыпали поврежденные участки дроги. Всего в работе было задействовано четыре единицы техники. После выполнения поставленных задач движение автомобилям восстановили. Однако во время повторного объезда был обнаружен еще один участок с повреждением, — рассказали в администрации Верхнебуреинского района.

В связи с этим сегодня, 11 апреля, вновь будут проводиться работы по устранению разрушения, поэтому в ближайшее время движение по данной дороге может быть неудобным или ограниченным.