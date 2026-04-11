Водитель экскаватора открыл ливнёвку и спас село в Дагестане от наводнения

Мужчина решил не оставаться в стороне и на своей технике преодолел около километра по бурлящей воде, чтобы добраться до забитых ливневых стоков. Во время движения экскаватор несколько раз едва не опрокидывался из-за размытого грунта, но Висхану удалось удержать машину, упирая ковш в землю.