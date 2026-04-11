Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Взрывы прогремели над Краснодарским краем

В Геленджике и Крымском районе Краснодарского края в субботу, 11 апреля, прогремели взрывы. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников (БПЛА).

В Геленджике и Крымском районе Краснодарского края в субботу, 11 апреля, прогремели взрывы. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников (БПЛА).

По словам очевидцев, серия взрывов раздалась около 03:00 ночи в районе Геленджика. Жители видели вспышки в небе со стороны Черного моря. Всего, по их словам, было слышно более 10 взрывов. Официальной информации о последствиях пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.

10 апреля Минобороны отчиталось, что за ночь силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник над регионами России. Уточняется, что 57 БПЛА уничтожены над Волгоградской областью, 48 — над Ростовской, 35 — над Белгородской областью. Также девять беспилотников сбиты над акваторией Каспийского моря.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше