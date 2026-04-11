Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло до шести

Из-за плотного задымления несколько человек не могли самостоятельно покинуть здание. Пожарные спасли 24 жителей: одного человека вывели с верхних этажей с помощью автолестницы, ещё 23 (включая четверых детей) спустились по лестничным маршам.
Всего из опасной зоны вывели 146 человек. Шестеро пострадавших, в том числе ребёнок, переданы медикам.
Открытое горение удалось ликвидировать, а затем полностью потушить очаг. На базе ближайшей школы развёрнут пункт временного размещения, куда уже обратились 27 человек.
Причину случившегося предстоит установить дознавателям ведомства.
Ранее сообщалось, что при пожаре в 17-этажном доме в Мытищах погиб человек. Предварительно, огонь охватил здание после взрыва.
