Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло до шести

Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Мытищах увеличилось до шести, среди них ребёнок. Об этом сообщили в МЧС России. Инцидент произошёл в квартире на 11-м этаже. Огонь распространился на площади около 60 квадратных метров и затронул балконы.