МЧС: Пожар в Мытищах полностью потушен, шесть человек пострадали

Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в Мытищах, а затем полностью потушили пожар. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.
— Пожар полностью потушен. Причину пожара установят дознаватели МЧС России, — говорится в сообщении.
Всего из здания эвакуированы 146 человек. С помощью автолестницы спасли одного человека с верхних этажей, который оказался отрезан от выхода из-за сильного задымления. По лестничным маршам эвакуированы 23 человека, из них четверо детей.
Пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. На базе школы развернут пункт временного размещения, куда обратились 27 человек.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в многоквартирном доме в Мытищах погиб один человек, еще трое пострадали.