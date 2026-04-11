Походник Кулеш оценил массовую продажу домов в районе пропажи Усольцевых

Массовая продажа участков в поселках рядом с рекой Маной в Красноярском крае не связана с пропажей в тайге полгода назад семьи Усольцевых, сообщил aif.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшое семейное путешествие к горе Буратинка недалеко от поселка Кутурчин и больше не вернулись.
Их машина так и осталась стоять на окраине поселка, где они в последний раз ее оставили. За время их пропажи озвучивались разные версии исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Официальной, по информации местного СК, остается версия о несчастном случае.
Ряд Telegram-каналов ранее сообщил, что местные жители стали массово избавляться от домов в районе пропажи Усольцевых. Уточняется, что число объявлений о продаже участков в поселках рядом с рекой Маной выросло в два раза за последние полгода. Сейчас в районе Манской петли продаются около 50 домов.
Алексей Кулеш, комментируя эти сообщения, отметил, что Манская петля находится довольно далеко от места пропажи семьи, а массовые продажи участков связаны совсем с другими причинами.
«Это неправда. Говорили о продажах в районе Манской петли, это очень далеко от места пропажи. Там инвестиционные поселки, дачный пригород Красноярска», — пояснил местный житель.
Расстояние между Манской петлей и поселком Кутурчин примерно 85−95 км.
