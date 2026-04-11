Из Аргентины экстрадировали в Россию экс-сотрудника РЖД

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Бывший работник одного из филиалов РЖД, обвиняемый в мошенничестве с компенсациями командировочных расходов, экстрадирован из Аргентины в РФ. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Волк добавила, что в 2021 году мужчина был сотрудником одного из филиалов открытого акционерного общества «РЖД». По версии следствия, он неоднократно предоставлял по месту работы проездные документы, а также подложные договоры и чеки о проживании на территории различных регионов РФ, фактически там не пребывая. Незаконно получая деньги, предусмотренные для компенсации командировочных расходов, аферист причинил организации материальный ущерб. Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Обвиняемый скрылся от правосудия за границей, в феврале прошлого года он был объявлен в международный розыск.
«В результате взаимодействия по каналам Интерпола от иностранных партнеров получена информация о задержании разыскиваемого на территории Аргентины. Сегодня в аэропорту города Буэнос-Айреса он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — сказала представитель МВД России.