Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Аргентины экстрадировали в Россию экс-сотрудника РЖД

Мужчину обвиняют в мошенничестве с компенсациями командировочных расходов.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Бывший работник одного из филиалов РЖД, обвиняемый в мошенничестве с компенсациями командировочных расходов, экстрадирован из Аргентины в РФ. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Аргентинской Республики экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения», — сказала она.

Волк добавила, что в 2021 году мужчина был сотрудником одного из филиалов открытого акционерного общества «РЖД». По версии следствия, он неоднократно предоставлял по месту работы проездные документы, а также подложные договоры и чеки о проживании на территории различных регионов РФ, фактически там не пребывая. Незаконно получая деньги, предусмотренные для компенсации командировочных расходов, аферист причинил организации материальный ущерб. Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Обвиняемый скрылся от правосудия за границей, в феврале прошлого года он был объявлен в международный розыск.

«В результате взаимодействия по каналам Интерпола от иностранных партнеров получена информация о задержании разыскиваемого на территории Аргентины. Сегодня в аэропорту города Буэнос-Айреса он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — сказала представитель МВД России.

