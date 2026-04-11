Территория страха: местные сказали, что творится в месте пропажи Усольцевых

Рынок загородной недвижимости в Красноярском крае переживает настоящий шок. За последние полгода количество объявлений о продаже участков в живописных поселках рядом с рекой Маной выросло в два раза.
Прямо сейчас в районе Манской петли продаются около 50 домов и наделов.
Совпадение или нет, но именно полгода назад, 28 сентября 2025 года, в местной тайге бесследно исчезла семья Усольцевых. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились к горе Буратинка и пропали навсегда.
Их машина так и осталась стоять на окраине поселка Кутурчин. В салоне нашли крупную сумму денег, но не обнаружили туристического снаряжения.
В соцсетях и Telegram-каналах моментально родилась страшная связь. Люди решили, что дачники в панике бегут из «гиблого места». Якобы те, кто живет рядом с тайгой, знают правду, которую скрывают следователи. Версия о «кровавом следе» и черных лесорубах заиграла новыми красками.
Однако депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш в интервью aif.ru отделил факты от вымысла.
Манскую петлю и Кутурчин разделяют 95 километров.
Первое, что указывает на натянутость страшной версии, — география. Алексей Кулеш подчеркнул, что ажиотаж на рынке недвижимости происходит в районе Манской петли. А место пропажи семьи Усольцевых — поселок Кутурчин и гора Буратинка.
«Это неправда. Говорили о продажах в районе Манской петли, это очень далеко от места пропажи. Там инвестиционные поселки, дачный пригород Красноярска», — сказал Кулеш в комментарии aif.ru.
Расстояние между этими точками составляет примерно 85−95 километров. Это не «соседний участок за лесом», а полноценное путешествие по тайге. Связывать спрос на дачи под Красноярском с трагедией в глухом поселке — все равно что говорить о панике в Москве из-за происшествия в Рязани.
Почему на самом деле продают участки.
Депутат объяснил: никакой мистики. Район Манской петли — это не медвежьи углы, а престижный дачный пригород Красноярска. Там живут не боящиеся тайги отшельники, а вполне себе инвестиционно настроенные горожане.
Рост числа объявлений о продаже связан с обычными экономическими причинами. Кто-то переезжает, кто-то решил зафиксировать прибыль после роста цен на землю, у кого-то изменились планы по стройке. Сезонность, кризис, личные обстоятельства — что угодно, кроме «кровавого следа».
Кулеш фактически назвал информационную волну вокруг продажи участков искусственным нагнетанием. Журналисты и блогеры увидели два факта (пропажа семьи и рост объявлений), которые разделяют 90 километров и полгода времени, и слепили из этого сенсацию.
Что происходит на самом деле в тайге.
Пока одни обсуждают дачный коллапс, поиски семьи Усольцевых официально признаны самыми масштабными в регионе. Следственный комитет придерживается версии о несчастном случае. Версия о побеге в другую страну опровергнута доказательствами.
Ранее экс-спасатель Юрий Раилко выдвинул жуткую криминальную версию. Он заявил о причастности к исчезновению черных лесорубов, нелегальных золотодобытчиков и браконьеров. По его словам, тайга там «кровью пролита». Алексей Кулеш раскритиковал и эту версию, назвав ее художественным преувеличением.
«Золото там моют довольно далеко от места события, десятки километров по тайге. Черные лесорубы в тех местах — это два-три ствола для личных нужд, и то зимой», — заявил депутат.
Продажа 50 участков в элитном дачном пригороде и трагедия в глухой тайге за 100 километров — это две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся. Но как же эффектно они пересеклись в заголовках Telegram-каналов.