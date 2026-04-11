Перевал убил: стала известна причина смерти двух туристов на Камчатке

Камчатка — это край суровой красоты, где природа не прощает ошибок. Новая трагедия в районе Авачинского перевала потрясла всю страну.
Группа туристов разделилась после конфликта, двое ушли в пургу навстречу гибели, а один из погибших за три года до этого фактически предсказал свою судьбу. Разбираем детали смертельного похода и уроки, которые нельзя игнорировать.
Роковой маршрут: как развивались события.
Туристическая группа из девяти человек отправилась в поход 28 марта из поселка Пиначево. Изначально план казался амбициозным, но посильным. Однако уже 3 апреля между участниками вспыхнул конфликт. Причина — погода. Часть группы осознала надвигающуюся опасность, другие решили испытывать судьбу.
Итогом ссоры стал раскол: двое туристов взяли палатку и спутниковый телефон и ушли по короткому маршруту, а семеро продолжили путь без связи по изначально намеченному плану. Последний раз их видели у водопада на реке Шумная. Дальше — тишина.
10 апреля спасатели обнаружили пятерых туристов живыми, но с признаками обморожения. Двое других самостоятельно вышли в поселок Пиначево. А вот 24-летний Сергей и 22-летний Федор — погибли. И именно их история оказалась самой мистической и страшной.
Предсказание, которое сбылось.
Погибший Сергей был заядлым путешественником. Он активно делился эмоциями в соцсетях, любил горы так сильно, что однажды под фотографией написал леденящую кровь фразу: «Душой всегда в горах». Друзья и знакомые теперь называют это предсказанием собственной смерти.
Его товарищ Федор тоже не скрывал восторга от риска. После одного из сложных походов он оставил пост, который сегодня читается как завещание:
«Было холодно? Да! Было страшно? Да, до и во время похода! Было мокро? Ещё бы! Но, было весело, очень вкусно и довольно-таки бурно! Пойду ещё? Разумеется!».
Он собирался идти снова. Но последний поход стал для него финальным.
Почему опытные туристы не спаслись: мнение эксперта.
Местный гид и методист «Камчатского дома детского и юношеского туризма» Галентина Красавцева в беседе с aif.ru прямо заявила: в такой ситуации подготовка не имела значения.
«Там вулканические гребни и шлаковые поля. Если будет ветер и снег, то сдует. Нет ориентиров, поэтому нужно идти строго по треку. Авачинский надо проходить в хорошую погоду. В районе Авачинского перевала нет деревьев, поэтому костер не развести и палатку не привязать», — пояснила эксперт.
Она подчеркнула: 8 апреля в районе начались пурга и штормовой ветер. Двигаться было невозможно физически. Даже летом там можно подхватить переохлаждение, а что говорить о весне, когда кругом снег и наст?
Стихия против людей: почему это не просто «неудачный поход».
Знакомый погибшего Сергея Дмитрий высказался предельно жестко и честно:
«Основная причина смерти — непогода в горах. В этом случае, при неблагоприятном раскладе, вообще без разницы, как вы готовы. Стихия все равно сильнее».
Спасатель Денис Киселев добавил, что ребята выбрали опаснейший период — межсезонье. А местный житель Иван Пыстин, который любит горы «из окна автомобиля», рассказал, что в те даты на Камчатке бушевал циклон с сильным снегом и похолоданием.
«Погода в эти даты была сложная: на Камчатке бушевал циклон с сильным снегом и похолоданием, не до экстремальных температур, но минус был», — сообщил Пыстин.
Ссора как приговор: что произошло на самом деле.
По данным aif.ru, предварительная причина конфликта — именно погода. Двое туристов настаивали на возвращении, остальные семеро, включая погибших Сергея и Федора, решили идти по плану.
Руководитель группы не смогла переубедить упрямцев, забрала палатку и спутниковый телефон и ушла коротким путем вместе с одним участником.
Ирония судьбы: те, кто испугался и ушел, — выжили. Те, кто рискнул, — погибли. Авачинский перевал стал ловушкой: ни костра, ни укрытия, ни ориентиров. Только шлаковые поля и ветер, способный сдуть человека с ног.
«Каждые 15−30 минут»: как погода убивает на Камчатке.
Местные жители в один голос предупреждают: погода на полуострове меняется каждые 15−30 минут. Сейчас, вдобавок ко всему, в регионе проснулись медведи. Но главная угроза — самоуверенность.
Трагедия на Авачинском перевале — это не стечение обстоятельств. Это закономерный итог игнорирования прогнозов, отсутствия страха перед стихией и роковой ссоры, разделившей группу на живых и мертвых.
Пятеро выживших сейчас в больнице с обморожениями. Двое ушли в Пиначево сами. А Сергей и Федор остались в горах навсегда — там, где их души, по словам одного из них, всегда и были.
Урок для всех туристов.
Галентина Красавцева резюмирует: в плохую погоду на Авачинский перевал идти нельзя. Если знаешь о надвигающейся пурге — надо ждать. Этот суровый регион не прощает неоправданных рисков. И память о погибших ребятах — лучшее напоминание о том, что даже самая красивая гора может стать могилой, если пренебречь безопасностью.