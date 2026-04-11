Знакомые Героя РФ Асылханова назвали свою версию его исчезновения

Восьмой день семья участника спецоперации, Героя России 23-летнего Алексея Асылханова ждет новостей о его местонахождении. Версией о том, что могло произойти с мужчиной, пропавшим 3 апреля, поделились его знакомые.

Источник: Аргументы и факты

В небольшом городе Юрга в Кемеровской области восьмой день продолжаются поиски участника спецоперации, Героя России 23-летнего Алексея Асылханова. Связь с ним прервалась 3 апреля. Мужчина отправился на работу, но там не появился.

Знакомая Героя России поделилась с aif.ru своей версией его исчезновения.

«У меня были мысли, что здесь не обошлось без диверсантов. Сколько уже по их вине погибло военных. Очень жалко хорошего парня, будем надеяться на лучшее», — сказала бывшая соседка Асылханова Раиса Михайловна.

Женщина отмела распространяемые в Сети версии о том, что мужчина мог сам уйти и где-то спрятаться.

«Он порядочный парень, не пьёт, любит жену, она ждёт ребенка», — добавила она.

Участника СВО Алексея Асылханова отметили высшей наградой России, медалью «Золотая Звезда», за уничтожение 15 танков и 50 бронемашин. По демобилизации из-за тяжелого ранения Асылханов работал в Юрге в техникуме агротехнологий и сервиса педагогом дополнительного образования.

По словам супруги пропавшего, перед своим исчезновением он вел себя как обычно, были ли какие-то угрозы или нет, она не знает. По факту пропажи Героя России Алексея Асылханова в региональном СУ СК возбуждено уголовное дело об убийстве.