Знакомые Героя РФ Асылханова назвали свою версию его исчезновения

В небольшом городе Юрга в Кемеровской области восьмой день продолжаются поиски участника спецоперации, Героя России 23-летнего Алексея Асылханова. Связь с ним прервалась 3 апреля. Мужчина отправился на работу, но там не появился.
Знакомая Героя России поделилась с aif.ru своей версией его исчезновения.
«У меня были мысли, что здесь не обошлось без диверсантов. Сколько уже по их вине погибло военных. Очень жалко хорошего парня, будем надеяться на лучшее», — сказала бывшая соседка Асылханова Раиса Михайловна.
Женщина отмела распространяемые в Сети версии о том, что мужчина мог сам уйти и где-то спрятаться.
«Он порядочный парень, не пьёт, любит жену, она ждёт ребенка», — добавила она.
Участника СВО Алексея Асылханова отметили высшей наградой России, медалью «Золотая Звезда», за уничтожение 15 танков и 50 бронемашин. По демобилизации из-за тяжелого ранения Асылханов работал в Юрге в техникуме агротехнологий и сервиса педагогом дополнительного образования.
По словам супруги пропавшего, перед своим исчезновением он вел себя как обычно, были ли какие-то угрозы или нет, она не знает. По факту пропажи Героя России Алексея Асылханова в региональном СУ СК возбуждено уголовное дело об убийстве.