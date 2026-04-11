Названа причина прорыва плотины в Дагестане

Представители отрасли сообщили, что неоднократно жаловались чиновникам на ненадёжную конструкцию. Администрация передала дамбу в долгосрочную аренду на четверть века — для полива трёх тысяч гектаров виноградников.
Одна половина плотины была забетонирована, а вторая — нет. Прорыв произошёл именно на незащищённом участке. Первый паводок 28 марта сооружение выдержало, однако грунт оказался подмыт.
Во время второго притока воды аварийная система и насосы уже не справлялись: разница между поступлением и оттоком достигла десятикратного значения — рекорд с 1960 года. Сейчас водохранилище пусто, река вытекает через разрыв. За ночь пробоина расширилась с трёх до пятидесяти метров.
Восстановлением займётся Минсельхоз, но сроки и смета пока не называются. Если случившееся признают аварией по закону № 225-ФЗ, пострадавшие смогут получить страховые выплаты как с опасного объекта.
Ещё в 2025-м Ростехнадзор выдал предписание из-за зарастания травой, пустот под днищем водосброса и фильтрационных выходов воды у откосов. Все пункты касались дефектов как земляной, так и бетонной части облицовки.
Ранее в Дагестане задержали инженера после прорыва плотины. Возбуждено уголовное дело. Жертвами наводнения стали шесть человек.
