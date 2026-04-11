Эксперт Халилов раскрыл секрет выжившего 16 дней в колодце пенсионера

65-летний житель Киргизии провел на дне колодца глубиной 18 метров 16 дней и остался жив. Секрет выживания пенсионера раскрыл aif.ru эксперт по выживанию и безопасности Эд Халилов.
«Эта ситуация, на самом деле, достаточно редкая в плане того, что больше двух недель, все-таки, это не день-два. Тем более, одно дело, если это молодой организм, здоровый, крепкий, другое дело, если это человек уже пожилой. В этой истории, я уверен, что в первую очередь это сила духа, это внутренний стержень, это готовность выживать, биться до конца и не сдаваться. Это самое главное, что помогло этому мужчине, потому что люди чаще сдаются, опускают руки и в итоге погибают в самых разных ситуациях, даже не таких жёстких», — сказал он.
Собеседник издания отметил, что в этой истории сработал фактор удачливости.
«То, что он продержался, это определённый фактор удачливости. Человека дома просто в своей квартире закрой на две недели, он там может уже с ума сойти, если не выйдет никуда. А в истории с этим пожилым мужчиной, возможно, у него ещё и повреждения были, поскольку он упал. ТО есть тут речь идет о физической выносливости организма, и характере, и готовности выдерживать вот этот дискомфорт, нагрузку и просто бороться за жизнь. Он, конечно, просто невероятной силы человек», — подчеркнул Халилов.
Эксперт по выживанию уточнил, что продержаться значительный срок упавшему в колодец помогло то, что там была вода.
«Если человек может пить, то без еды он может продержаться две и даже три недели. В этом случае организм переходит на эндогенное питание, то есть начинает переваривать сам себя, мышечную и жировую ткани. Ещё в такой ситуации, помимо голода, этот мужчина мог получить переохлаждение, Человек оказался в колодце, там сыро, холодно, он может потерять очень много сил, здоровья именно из-за холодовой нагрузки. Определенные последствия для героя этой истории неизбежны. неизбежно», — добавил он.
Как стало известно ранее, 65-летний житель Баткенской области Киргизии 22 марта спустился в колодец по самодельной лестнице, чтобы установить насос для откачки воды. Однако конструкция не выдержала и мужчина упал вниз. После падения телефон пенсионера перестал работать, а его крики о помощи никто не услышал.
С помощью обломков лестница мужчина сделал углубление в стене выше уровня воды, где находился более двух недель. Только 6 апреля странные звуки из-под земли услышали дети, находившиеся неподалеку, и позвали взрослых. Прибывшие спасатели подняли из колодца пострадавшего. Медики оценивают состояние мужчины как стабильное.