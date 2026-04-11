Студентка из Владивостока лишилась 990 тысяч, поверив в компенсацию за погибшего отца

Жительница Владивостока стала жертвой мошеннической схемы, лишившись почти 1 млн рублей. Злоумышленники использовали тему гибели отца девушки в зоне специальной военной операции (СВО), чтобы войти в доверие и получить доступ к ее сбережениям, сообщила пресс-служба полиции Приморья.
«В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление 20-летней местной жительницы. Студентка сообщила, что пострадала от действий мошенников, которые похитили у нее 990 тысяч рублей. Установлено, что на телефон потерпевшей позвонил мужчина, который представился работником социальной службы. Звонивший сообщил, что потерпевшей положен земельный участок или денежная компенсация в связи с гибелью ее отца в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Доверившись собеседнику, студентка продиктовала паспортные данные, ИНН, адрес и другую личную информацию. Сразу после этого разговора на телефон девушки посыпались уведомления от портала «Госуслуги» (6+) и мобильных банков. А затем последовал новый звонок — на этот раз от лже-сотрудников правоохранительного ведомства. Аферисты запугали студентку угрозой хищения денег и убедили в необходимости срочно перевести все накопления на «безопасный счет».
В состоянии стресса девушка выполнила все инструкции преступников и перевела на подконтрольные им реквизиты 990 тысяч рублей. Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, что недавно суд признал виновным уроженца Московской области в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Злоумышленник вместе с сообщником требовал у жительницы Приморья 30 млн рублей, обещая за эти деньги прекратить уголовное преследование ее брата через несуществующие связи в федеральных органах.