Студентка из Владивостока лишилась 990 тысяч, поверив в компенсацию за погибшего отца

«В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление 20-летней местной жительницы. Студентка сообщила, что пострадала от действий мошенников, которые похитили у нее 990 тысяч рублей. Установлено, что на телефон потерпевшей позвонил мужчина, который представился работником социальной службы. Звонивший сообщил, что потерпевшей положен земельный участок или денежная компенсация в связи с гибелью ее отца в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.