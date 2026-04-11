Два жителя Иркутской области погибли на пожаре

В селе Зулумай Зиминского района на улице Октябрьской загорелся двухквартирный дом.

Источник: МЧС РФ

На место направили 11 огнеборцев. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области.

«В время проливки внутри дома нашли двоих погибших мужчин 1959 года рождения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар ликвидировали на 100 квадратах, предположительная причина — короткое замыкание включённых в сеть обогревателей. МЧС Росси напоминает: не оставляйте без присмотра включённые электроприборы, на ночь и уходя из дома выключайте технику, не используйте сломанное оборудование, следите за состоянием проводки и не перегружайте электросеть.