Два жителя Иркутской области погибли на пожаре

На место направили 11 огнеборцев. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области.
«В время проливки внутри дома нашли двоих погибших мужчин 1959 года рождения», — сообщает пресс-служба ведомства.
Пожар ликвидировали на 100 квадратах, предположительная причина — короткое замыкание включённых в сеть обогревателей. МЧС Росси напоминает: не оставляйте без присмотра включённые электроприборы, на ночь и уходя из дома выключайте технику, не используйте сломанное оборудование, следите за состоянием проводки и не перегружайте электросеть.