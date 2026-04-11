Доли 81 организации на Кубани обращены в казну РФ: имущество экс-депутатов изъяли за нелегальную деятельность

В Краснодарском крае рассмотрели иск Генпрокуратуры к бывшим депутатам Кубани Сергею Фурсе, Алексею Сидюкову и связанным с ними лицам. Суд обратил в доход государства их имущество на сумму 81,5 миллиарда рублей. Изъяты доли 81 организации и 500 объектов недвижимости экс-депутатов Кубани. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.
Иск удовлетворен 10 апреля. Обращение Генпрокуратуры рассматривал Ленинский районный суд Краснодара. Как утверждается, Сергей Фурса, Алексей Сидюков и связанные с ними лица вели нелегальную деятельность совместно с бывшим вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой.
«Рассмотрев материалы гражданского дела, суд удовлетворил исковые требования, обратив в доход государства имущество ответчиков: 318 жилых помещений, 43 нежилых помещения, 139 земельных участков, 100% долей в уставном капитале 81 коммерческой организации», — поясняется в материале.
В казну РФ обращено также оформленное на других лиц имущество ответчиков. Кроме того, изъяты их наличные и средства на банковских счетах. Суд обратил в доход государства транспортные средства, ценные бумаги, драгоценности и другие предметы роскоши, имеющие отношение к ответчикам.
Бывший заместитель губернатора Краснодарского края и экс-депутат Сергей Фурса также стали фигурантами дела о рейдерском захвате предприятия агропромышленного комплекса. По данным Генпрокуратуры, были выявлены факты незаконного завладения активами крупного объекта АПК. Андрей Коробка, курировавший сельское хозяйство региона, и экс-депутат использовали административный ресурс и противоправные схемы для установления контроля над чужим бизнесом.
В Краснодаре развернулся скандал, кроме того, вокруг семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Генпрокуратура подала в отношении указанных лиц антикоррупционный иск. Александр Чернов долгие годы стоял во главе судебной системы Кубани. Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества членов семьи экс-судьи.