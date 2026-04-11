Жители Мытищ из соседней квартиры помогали тушить пожар в многоэтажке

В многоэтажном доме в Мытищах на улице Станционной, где произошёл пожар и взрыв, соседи помогали сотрудникам МЧС ликвидировать возгорание. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Тушение возгорания. Видео © Telegram / SHOT.

Мужчины рассказали, что сняли пожарный рукав в коридоре и через окно начали заливать огонь в соседней квартире. По словам соседей, во время взрыва в квартире находился её хозяин, который и стал жертвой происшествия.

Напомним, всего из многоэтажного здания эвакуировали 146 человек, в местной школе был открыт пункт временного размещения, куда обратились 27 человек.

Ранее стало известно, что число пострадавших при пожаре в многоэтажке в Мытищах возросло до шести человек, в их числе ребёнок. Они переданы сотрудникам медслужбы. На месте было задействовано около 70 спасателей и 12 единиц спецтехники. На данный момент возгорание ликвидировано.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.