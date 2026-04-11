Жители Мытищ из соседней квартиры помогали тушить пожар в многоэтажке

Ранее стало известно, что число пострадавших при пожаре в многоэтажке в Мытищах возросло до шести человек, в их числе ребёнок. Они переданы сотрудникам медслужбы. На месте было задействовано около 70 спасателей и 12 единиц спецтехники. На данный момент возгорание ликвидировано.