Новая зацепка: в Юрге рассказали о поисках пропавшего Героя РФ Асылханова

Небольшой город Юрга в Кемеровской области шокирован трагическими событиями. Уже больше недели здесь продолжаются масштабные поиски 23-летнего участника спецоперации, Героя России Алексея Асылханова. Мужчина вышел из дома 3 апреля, сказав жене, что отправляется на работу, и больше на связь не выходил. Знакомые характеризуют его исключительно положительно и отказываются верить в худшее, выдвигая свои, порой пугающие версии.
Последний разговор на остановке у вокзала.
В тот день, когда вся страна узнала о пропаже легендарного разведчика, бывшая соседка семьи Асылхановых Раиса Михайловна вспомнила свою внезапную встречу с Алексеем незадолго до его исчезновения. Женщина поделилась личными воспоминаниями о семье героя.
«Я хорошо знала его, мы были соседями. Я знала и бабушек, и деда, отца его и маму. Хорошая была семья, отец умер рано из-за проблем с сердцем. Воспитывала их мама. Алёша был отзывчивым, улыбчивым и доброжелательным, маме во всём помогал. После армии возмужал. Он участвовал в СВО, получил ранение», — рассказала женщина.
Раиса Михайловна отметила, что некоторое время назад случайно встретила Алексея на остановке у вокзала. Она помнит все детали этой встречи.
«Я с ним случайно встретилась на остановке у вокзала. Он подъехал на машине, пошёл в ларёк за водой. Смотрю, на протезе парень, присмотрелась, а это Алёшка. Подошла к нему, мы немного поговорили и он поехал», — поделилась бывшая соседка.
«Не обошлось без диверсантов»: шокирующая версия знакомой.
Трагедия усугубляется полным отсутствием зацепок. В региональном СУ СК после пропажи Героя России уже возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), а председатель Следкома Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.
На этом фоне знакомые Асылханова выдвигают свои предположения. Раиса Михайловна считает, что нужно искать криминальный след, связанный с боевыми заслугами Алексея.
«У меня были мысли, что здесь не обошлось без диверсантов. Сколько уже по их вине погибло военных. Очень жалко хорошего парня, будем надеяться на лучшее», — заявила она.
Женщина категорически отвергает, что мужчина мог уехать добровольно. Она подчеркивает, что Алексей — образцовый семьянин: «Он порядочный парень, не пьёт, любит жену, она ждёт ребёнка».
Что говорят жена и камеры: сел в машину к знакомому?
Супруга пропавшего Валерия в эксклюзивном комментарии корреспонденту aif.ru призвала не верить слухам. Женщина, которая ждет ребенка, держится мужественно, но признает, что новостей нет.
«Я на данный момент не придерживаюсь никакой версии, доверяю только той информации, которую услышу от тех служб, которые занимаются поиском. То, что пишут версии — это проблемы тех, кто их выдвигает. Про какие-либо угрозы со стороны ВСУ, Украины, я не в курсе», — заявила Валерия.
В распоряжении следствия есть важные факты. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как на улице около Асылханова притормозил неизвестный автомобиль. Очевидцы утверждают: Алексей поздоровался с водителем, как будто знал его, после чего сел в салон и уехал. В техникуме агротехнологий и сервиса, где он работал педагогом дополнительного образования, в тот день его никто не видел.
Путь от десантника до легенды.
Алексей Асылханов — гвардии рядовой, разведчик 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. За время участия в СВО он ликвидировал 15 танков и 50 бронемашин противника, за что в 2024 году Владимир Путин присвоил ему звание Героя России и вручил медаль «Золотая Звезда».
После тяжелого ранения и потери ноги Асылханов был демобилизован и вернулся на родину. Он не сломался, наоборот, планировал свое будущее: женился, устроился на работу учил студентов и школьников мужеству и патриотизму.
Поиски Героя России продолжаются. К ним подключились полиция, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и следователи.