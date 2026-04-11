Два человека погибли в аварии с ВАЗом в Красноярском крае

Водитель не справился с управлением и слетел с дороги.

Смертельная авария произошла в Лесосибирске — погибли две пассажирки автомобиля ВАЗ. На месте работаю правоохранители. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

ДТП произошло утром 11 апреля на 290 километре трассы Красноярск-Енисейск. По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и слетел с дороги, после чего автомобиль врезался в препятствие.

В момент аварии в машине было четыре человека. В результате две 20-летние девушки-пассажирки погибли, водитель с травмами госпитализирован.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске нашли подростка на самокате, который сбил девушку и скрылся.