Два человека погибли в аварии с ВАЗом в Красноярском крае

Смертельная авария произошла в Лесосибирске — погибли две пассажирки автомобиля ВАЗ. На месте работаю правоохранители. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
ДТП произошло утром 11 апреля на 290 километре трассы Красноярск-Енисейск. По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и слетел с дороги, после чего автомобиль врезался в препятствие.
В момент аварии в машине было четыре человека. В результате две 20-летние девушки-пассажирки погибли, водитель с травмами госпитализирован.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
