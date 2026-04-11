Студента лишили свободы за изнасилование 13-летней девочки в Павлодаре

Как сообщает телеканал, рассмотрение уголовного дела в отношении студента прошло в закрытом режиме, поэтому подробности не разглашаются. Однако известно, что парень познакомился с девочкой у нее же дома, затем продолжил с ней общение через Instagram*.
Следствие считает, что уже меньше чем через месяц подсудимый пришел к ней с конкретной целью. Школьница оказывала сопротивление, но силы были не равны. Спустя несколько дней история повторилась. На этот раз юноша явился со своими друзьями.
«Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 120 УК, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права заниматься педагогической деятельностью и связанной с работой с несовершеннолетними сроком на 2 года», — огласил приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.
Осужденного взяли под стражу в зале суда. Стоит отметить, ранее одного из друзей парня также осудили за изнасилование этой же девочки. Назначили 10 лет колонии.
Меж тем, защитник студента считает, что доказательств, по сути, толком нет. Сторона намерена подавать апелляционную жалобу.
