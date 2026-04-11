Суд изъял имущество экс-депутатов Кубани на 81,5 миллиарда рублей

Суд в Краснодаре изъял в пользу государства активы экс-депутатов заксобрания Кубани и связанных с ними лиц. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Фигурантами дела выступили парламентарии Сергей Фурса и Алексей Сидюков. Всего в списке ответчиков значилось 19 человек. Общая стоимость конфискованного имущества составила 81,5 миллиарда рублей.
— Извлеченную противоправным способом прибыль Сидюков и Фурса направили на создание новых бизнес-проектов и приобретение недвижимости, — добавили в Telegram-канале.
При этом до 2012 года они являлись владельцами малых предприятий в регионе. Доход каждого из них не превышал 10 миллионов рублей. Заняв места депутатов, они совместно с экс-замглавой Кубани Андреем Коробкой стали вести нелегальный бизнес, что стремительно увеличило их имущественное положение.
Ранее Коробку обвинили в мошенничестве. Он проворачивал махинации с землей, получал откаты через футбольные клубы.