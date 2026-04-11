«Палатку ломало снегом»: Туристы на Камчатке чудом спаслись из-под сугроба

«Когда мы приехали, над палаткой у них (пострадавших туристов. — прим. Life.ru) ещё было метра полтора снега. Буквально за час, как ребята рассказали, им палатку уже ломало снегом… Их фактически уже задавливало снегом», — сообщил Брюзгин. По его словам, людям пришлось прорезать стенку палатки, чтобы выбраться наружу.
Брюзгин уточнил, что выбирались они в том, в чём успели: без сапог, в одних подштанниках. По его пониманию, они сняли мокрую одежду и забрались в спальники, а когда их начало засыпать, просто схватили спальные мешки и успели вылезти.
Группа из девяти человек отправилась в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кордона произошёл конфликт, после которого двое остались на Семёновском кордоне, а семеро двинулись дальше к Авачинскому перевалу. 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла сильная метель. В итоге вертолёт МЧС России эвакуировал пятерых пострадавших, тела двоих погибших остаются на месте происшествия. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.
