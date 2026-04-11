Силы ПВО за ночь сбили 99 дронов ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 99 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, вражеские дроны сбили над территориями Краснодарского края, Республики Крым, акваториями Азовского и Черного морей.

Кроме того, атаке подверглись Белгородская, Брянская, Ростовская, Калужская и Курская области, передает ТАСС.

Днем ранее во время массированной атаки украинских беспилотников в городе Волжский Волгоградской области погиб мирный житель.

Кроме того, 9 апреля еще один один человек погиб при атаке ВСУ по поселку Белая Березка Брянской области. В результате атаки один дом полностью разрушен, еще один поврежден.

