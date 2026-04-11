ПВО за ночь сбила 99 дронов ВСУ над регионами РФ

Атаке подверглись сразу несколько регионов. Дроны уничтожали в небе над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областями.
Также цели сбивали над акваториями двух морей — Азовского и Чёрного. В ведомстве уточнили, что речь идёт о промежутке с 20:00 четверга до 07:00 пятницы.
Пока данных о возможных разрушениях или пострадавших на земле не поступало. Ситуация остаётся на контроле оперативных служб.
