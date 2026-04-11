Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за ночь сбила 99 дронов ВСУ над регионами РФ

Минобороны РФ отчиталось об отражении массированной ночной атаке дронов. В ночь на 11 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 99 украинских беспилотников самолётного типа.

Источник: Life.ru

Атаке подверглись сразу несколько регионов. Дроны уничтожали в небе над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областями.

Также цели сбивали над акваториями двух морей — Азовского и Чёрного. В ведомстве уточнили, что речь идёт о промежутке с 20:00 четверга до 07:00 пятницы.

Пока данных о возможных разрушениях или пострадавших на земле не поступало. Ситуация остаётся на контроле оперативных служб.

