Во Владивостоке ужесточили приговор экс-сотруднице Росреестра

Штраф в 5 миллионов рублей женщина должна выплатить помимо 4 миллионов 50 тысяч, признанных конфискованными.

Источник: Аргументы и факты

Экс-сотруднице приморского управления Росреестра усилили наказание по делу о взятках. К 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима добавили штраф 5 млн рублей и конфискацию 4 млн 50 тыс. рублей, признанных незаконным доходом. Об этом сообщил Telegram-канал «ОПС-медиа» со ссылкой на апелляционное определение Приморского краевого суда.

Женщина, работавшая специалистом-экспертом по электронной регистрации недвижимости в приморском управлении Росреестра, проходила по 12 эпизодам получения взяток. Следствие установило, что она брала деньги от разных людей, заинтересованных в ускорении или благоприятном исходе регистрационных действий. Размер каждой взятки составлял от 200 до 250 тыс. рублей. Общая сумма незаконно полученных средств достигла 4 млн 50 тыс. рублей.

Противоправную схему пресекли в 2024 году сотрудники приморского управления ФСБ. После задержания фигурантка дала признательные показания и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Первомайский районный суд Владивостока назначил ей реальное лишение свободы сроком 5,5 года в колонии общего режима, трёхлетний запрет на работу в сфере регистрации недвижимости и конфискацию 4 млн 50 тыс. рублей, признанных полученными преступным путём.

Однако прокуратура сочла приговор мягким и обжаловала его, потребовав дополнительно назначить штраф свыше 5 млн рублей.

Судебная коллегия Приморского краевого суда согласилась с доводами прокуратуры и назначила экс-чиновнице штраф 5 млн рублей, подлежащий выплате сверх конфискованных 4 млн 50 тыс. рублей.

Арест на квартиру осуждённой сохраняется, жильё подлежит продаже с торгов для погашения финансовых требований.