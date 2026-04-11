Во Владивостоке ужесточили приговор экс-сотруднице Росреестра

Экс-сотруднице приморского управления Росреестра усилили наказание по делу о взятках. К 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима добавили штраф 5 млн рублей и конфискацию 4 млн 50 тыс. рублей, признанных незаконным доходом. Об этом сообщил Telegram-канал «ОПС-медиа» со ссылкой на апелляционное определение Приморского краевого суда.