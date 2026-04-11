Россиянин экстрадирован из Аргентины по делу о мошенничестве

Бывший работник РЖД, которого в России обвиняют в мошенничестве, экстрадирован из Аргентины, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Источник: AP 2024

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Аргентинской Республики экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения», — сказала госпожа Волк ТАСС.

Как уточнила представитель МВД, в 2021 году россиянин работал в структурах РЖД. По версии следствия, он неоднократно предоставлял по месту работы проездные документы, а также подложные договоры и чеки о проживании в разных регионах России. Мужчина получал деньги, предусмотренные для компенсации командировочных расходов.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В феврале 2025 года обвиняемый был объявлен в международный розыск.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше