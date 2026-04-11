В Башкирии выявлено 12 новых паводковых подтоплений

На контроле находятся 14 ситуаций в восьми муниципальных образованиях и Уфе.

Источник: МЧС по РБ

С начала паводкоопасного периода поступило 228 сообщений, связанных с половодьем. За последние сутки — 12. На контроле находятся 14 ситуаций в восьми муниципальных образованиях и Уфе, сообщили в МЧС по РБ.

На утро 11 апреля подтопленными остаются 10 участков дорог, пять из которых в Уфе и три низководных моста. Также в воде остаются 60 приусадебных участков: 52 в Уфе в СНТ «Козарез» и СНТ «Альбатрос», 3 участка в Янаульском районе в д. Татарская Урада и 5 участков в Калтасинском районе в с. Красный Холм. Подтопленных домов и пострадавших нет.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, за сутки наибольшие подъемы уровня воды отмечаются на реке Уфе у микрорайона Шакша в Уфе (+16 см за сутки) и реке Чермасан у села Бакаево Кушнаренковского района (+15 см). Крупные водохранилища работают в режиме наполнения.

Отметим, что как только сошел снег, регулярно происходят ландшафтные пожары. С начала сзона произошли уже 26 загораний сухой растительности и три лесных пожара — в Зилаирском, Белорецком и Бурзянском районах. Сотрудники МЧС ведут круглосуточный мониторинг, работают оперативные группы и беспилотные авиационные системы.