В Башкирии выявлено 12 новых паводковых подтоплений

На утро 11 апреля подтопленными остаются 10 участков дорог, пять из которых в Уфе и три низководных моста. Также в воде остаются 60 приусадебных участков: 52 в Уфе в СНТ «Козарез» и СНТ «Альбатрос», 3 участка в Янаульском районе в д. Татарская Урада и 5 участков в Калтасинском районе в с. Красный Холм. Подтопленных домов и пострадавших нет.