Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичка перевела мошенникам более 1,8 млн рублей

Женщина три месяца думала, что успешно инвестирует.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 апреля, прокуратура Омской области сообщила, что с января 2026 года в регионе зарегистрировали 959 дистанционных хищений денег. Размер установленного по уголовным делам ущерба уже превысил 474 млн рублей, но люди продолжают доверять предложениям о заработке на онлайн-инвестициях.

Один из инцидентов произошел в декабре 2025 года. Менеджер по продажам познакомилась в сети с мужчиной. Он написал, что может установить приложение для заработка на бирже. Пообещал предоставить инструкции по пополнению счета. Сначала омичке показали успешные сделки, на которых она заработала небольшую сумму. Затем убедили вложить побольше денег. В течение трех месяцев не подозревающая подвоха жертва переводила мошенникам деньги, полагая, что успешно обогащается. Вывести свои средства женщина не смогла и потеряла более 1,8 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

В прокуратуре порекомендовали местным жителям не соглашаться на инвестиционные предложения от незнакомцев по телефону и в мессенджерах. Необходимо проверять информацию о брокере на сайте Банка России. Нельзя никому сообщать данные банковских карт и коды из СМС-уведомлений.