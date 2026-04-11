Омичка перевела мошенникам более 1,8 млн рублей

Один из инцидентов произошел в декабре 2025 года. Менеджер по продажам познакомилась в сети с мужчиной. Он написал, что может установить приложение для заработка на бирже. Пообещал предоставить инструкции по пополнению счета. Сначала омичке показали успешные сделки, на которых она заработала небольшую сумму. Затем убедили вложить побольше денег. В течение трех месяцев не подозревающая подвоха жертва переводила мошенникам деньги, полагая, что успешно обогащается. Вывести свои средства женщина не смогла и потеряла более 1,8 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.