Экс-секретаря СНБО Украины Данилова вновь объявили в розыск в России

Бывшего секретаря Секретаря национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова переобъявили в розыск в России. Об этом говорится в базе данных МВД.

Источник: Life.ru

«Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе.

Конкретная статья не указывается, однако, как пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых кругах, причиной может быть новое уголовное дело в отношении одиозного украинского политика.

Ранее стало известно о намерении правоохранителей объявить в розыск барда Семёна Слепакова*. Дело против него возбуждено по статье о неисполнении обязанностей иноагентом.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.