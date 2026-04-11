Причиной пожара в подмосковных Мытищах стал аварийный режим работы электросети

Причиной пожара в многоквартирном доме в Мытищах стал аварийный режим работы электросети. Об этом в субботу, 11 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в ГУ СК по Московской области.

Инцидент произошел в квартире на 11-м этаже дома по улице Станционная. Огонь быстро распространился на соседние помещения.

— В результате произошедшего скончался 27-летний мужчина, еще пятеро человек госпитализированы в медицинское учреждение, среди них один ребенок, — уточнили в пресс-службе.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ. Следователем проведен осмотр места происшествия, осуществляются опросы, планируется назначение экспертиз.

Из здания были эвакуированы 146 человек. С помощью автолестницы специалисты спасли одного человека, который оказался отрезан от выхода из-за сильного задымления. Пожар локализовали на площади 70 квадратных метров. Огнем частично повреждены несколько балконов. К ликвидации пожара было привлечено более 80 человек и 29 единиц техники.