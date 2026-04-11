Около 3000 тысяч изданий выставили на очередном книжном развале в библиотеке Островского в Комсомольске

Читатели приносят ненужные книги и забирают понравившиеся. Часть даров отправляется в фонд библиотеки. Там бережно хранятся редкие книги, которые представляют культурную и историческую ценность. Например, «Наш общий друг» за авторством Чарльза Диккенса. Выпущена на английском языке. Лондон, 1894-й год, издательство «Чепмен и Холл». Оба джентльмена были издателями Чарльза Диккенса. Книга проиллюстрирована портретами и гравюрами Крукшенка, […]