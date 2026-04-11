Мошенники покусились на семьи погибших героев СВО в Приморье

Только в Приморье с начала 2026 года зафиксировано 19 случаев мошенничества по этому сценарию. Преступники использовали такие предлоги для выманивания конфиденциальной информации, как оформление государственных наград, денежных выплат, жилья и земельных участков в качестве компенсации, различных государственных льгот.
Злоумышленники связываются с жертвами и заявляют о необходимости встать в электронную очередь для получения наград, льгот, денежных или имущественных компенсаций. Для этого нужно либо перейти по предложенной ссылке, либо продиктовать SMS-код. Таким образом мошенники получают доступ к аккаунту жертвы на портале госуслуг и могут оформить на него займы, выводя средства на подконтрольные счета, либо развернуть многоступенчатую схему обмана.
Например, с жертвой связываются уже от лица правоохранительных органов, убеждая её перевести деньги на «безопасный счёт» для проверки на законность происхождения, так как якобы есть основания полагать причастность жертвы к преступлению, либо от лица Роскомнадзора или налоговой инспекции, которые также настаивают на «безопасном счёте», потому что на жертву якобы оформили доверенность без её ведома.
Одной из последних жертв этой схемы стала 20-летняя студентка из Владивостока, у которой в зоне СВО погиб отец. Ей позвонил мужчина, назвавшийся работником социальной службы, и запросил у девушки паспортные данные, ИНН и другую чувствительную информацию. Затем был инсценирован взлом аккаунта девушки на «Госуслугах», и её склонили к переводу на «безопасный счёт» 990 тысяч рублей.
Полиция Приморья напоминает, что понятия «безопасный счёт» не существует, это исключительно уловка мошенников. При поступлении звонков на тему выплат, связанных с СВО, информацию нужно лично перепроверять в профильных ведомствах.