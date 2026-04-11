Искали 44 года: Спустя десятилетия опознали останки женщины, пропавшей в 1980-м

Полиция США идентифицировала останки женщины, пропавшей без вести в 1980 году. Виктория Джин Харгроув исчезла в возрасте 29 лет в январе.

18 февраля того же года в Калифорнии туристы обнаружили тело неизвестной женщины. Останки находились в одной из лощин в Палм-Десерт. Недавно после эксгумации и проведения генетической экспертизы группа по раскрытию нераскрытых убийств смогла установить личность погибшей.

По данным следствия, незадолго до исчезновения женщина развелась. Предполагается, что у неё могли быть отношения с бывшим коллегой. Мужчина, который пропал примерно в то же время, вернулся в Алабаму. У следствия есть свидетель, видевший этого мужчину за рулём автомобиля Виктории, однако он отрицает факт совместного отъезда из города. Дальнейшее расследование будет проводить полиция округа Риверсайд.

Ранее сообщалось, что 36-летняя послушница Наталья Простакова была найдена замёрзшей на острове Валлам. Причиной смерти стало переохлаждение. Мать погибшей сообщила, что её дочь также была нездорова и находилась в состоянии сильного стресса. По свидетельствам, перед пропажей женщина неделю не спала.

