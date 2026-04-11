Более 1,4 тысячи жителей Волгоградской области съедут из аварийных домов

В областном центре готовят к расселению многоквартирные дома, которые включены в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2025—2027 годах. Новые квартиры получат и жители Калача-на-Дону, которые проживают в аварийном жилье. Ключи от новых квартир волгоградцы и калачевцы получат до конца этого года. А в Волжском и Суровикино собственникам будет выплачена денежная компенсация за аварийное жилье.