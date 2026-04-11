Поезд насмерть сбил 25-летнего мужчину под Пермью утром 11 апреля, рассказали perm.aif.ru в региональном минздраве.
О том, что рядом с рельсами вблизи села Лобаново неподвижно лежит человек, в телеграм-канале «ЧП Пермь» (с чёрной эмблемой) сообщили очевидцы. На опубликованном им снимке — упавший на снег лицом вниз парень в тёмной одежде.
«Наверное, в наушниках был и не слышал приближения поезда», «Почему людей так тянет ходить по железнодорожным путям?», — пишут пермяки в комментариях под страшным фото.
В минздраве Пермского края сайту perm.aif.ru рассказали, что трагедия произошла около 8:00.
«Молодой человек скончался до прибытия скорой помощи», — пояснили в ведомстве.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми осудят водителя, насмерть сбившего женщину и её 12-летнего сына.