Меняйло сообщил о возобновлении разбора завалов на месте взрыва во Владикавказе

На месте взрыва на складе пиротехники во Владикавказе возобновлены работы по разбору завалов. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«С 7 утра возобновлены работы… Спасатели продолжают разбор завалов, на площадке также находятся специалисты коммунальных служб», — написал он в телеграм-канале. Действия координирует оперативный штаб.

Напомним, о взрывах на складе пиротехники во Владикавказе стало известно 10 апреля. Погибли два человека, ещё 15 пострадали. Предварительно, причиной стало использование просроченной пиротехники. Возбуждено уголовное дело. Работы на месте инцидента приостанавливали из-за риска обрушения.

Опытный военный и политик, Сергей Меняйло участвовал в присоединении Крыма к РФ и руководил регионами. В материале собрали главное из его биографии: от образования и детства до личной жизни и интересных фактов.
