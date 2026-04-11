Меняйло сообщил о возобновлении разбора завалов на месте взрыва во Владикавказе

«С 7 утра возобновлены работы… Спасатели продолжают разбор завалов, на площадке также находятся специалисты коммунальных служб», — написал он в телеграм-канале. Действия координирует оперативный штаб.
Напомним, о взрывах на складе пиротехники во Владикавказе стало известно 10 апреля. Погибли два человека, ещё 15 пострадали. Предварительно, причиной стало использование просроченной пиротехники. Возбуждено уголовное дело. Работы на месте инцидента приостанавливали из-за риска обрушения.
