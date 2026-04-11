Двое мужчин погибли в ночном пожаре в Башкирии. Возгорание произошло в в селе Новобелокатай по улице Советской около 2 часов ночи.
Как сообщают в МЧС по РБ, горел бревенчатый дом размером 8×10 метров с шиферной кровлей. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление. В комнате 4×3 м на диване был обнаружен погибший 52-летний мужчина. В ходе тушения был также обнаружен погибшим 44-летний мужчина. Причина пожара устанавливается.
Пожар потушен на площади 4 квадратных метра. Причины его возникновения уже устанавливает дознаватель МЧС России, на месте работает следственно-оперативная группа и эксперт испытательной пожарной лаборатории.