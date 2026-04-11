Двое мужчин погибли в ночном пожаре в Башкирии

Как сообщают в МЧС по РБ, горел бревенчатый дом размером 8×10 метров с шиферной кровлей. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление. В комнате 4×3 м на диване был обнаружен погибший 52-летний мужчина. В ходе тушения был также обнаружен погибшим 44-летний мужчина. Причина пожара устанавливается.