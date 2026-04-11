В Ольхонском районе водитель погиб, врезавшись в опору ЛЭП

Поздним вечером 10 апреля на трассе «Баяндай-Еланцы-Хужир» произошла авария, унесшая жизнь молодого мужчины. Трагедия случилась около 00:00 на 157-м километре дороги, вблизи посёлка Хужир.

Источник: ТК Город

По предварительной версии следствия, 29-летний водитель автомобиля ГАЗ-22177 потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство врезалось в опору линии электропередачи. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии, проводится процессуальная проверка.

В связи с произошедшим Госавтоинспекция обращается к водителям: соблюдайте правила дорожного движения, выбирайте безопасную скорость и избегайте резких маневров, особенно в темное время суток.