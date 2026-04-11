Аргентина экстрадировала в Россию мужчину, обвиняемого в мошенничестве

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый, работая в одном из филиалов РЖД, неоднократно предоставлял работодателю подложные проездные документы, договоры и чеки о проживании, причинив компании материальный ущерб. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый скрылся за границей. Он был объявлен в международный розыск.