Аргентина экстрадировала в Россию мужчину, обвиняемого в мошенничестве

Обвиняемый в мошенничестве россиянин был передан российским правоохранителям в аэропорту Буэнос-Айреса.

Источник: Комсомольская правда

Аргентина экстрадировала в Россию гражданина РФ, находившегося в международном розыске за мошенничество. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в аэропорту Буэнос-Айреса мужчина был передан российским правоохранительным органам для доставки в Москву.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый, работая в одном из филиалов РЖД, неоднократно предоставлял работодателю подложные проездные документы, договоры и чеки о проживании, причинив компании материальный ущерб. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый скрылся за границей. Он был объявлен в международный розыск.

Как ранее сообщал KP.RU, в Москве полиция задержала бизнесмена Гагика Гулакяна. Мужчину подозревают в незаконной банковской деятельности.

Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше