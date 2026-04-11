СМИ: Двое человек погибли, еще один пострадал в результате ДТП в районе Ховрино

Автомобиль марки «Ягуар» столкнулся с «Газелью» на Московском скоростном диаметре в районе Ховрино. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщили в MK.ru.

— Двое человек из иномарки погибли, водитель последней машины ранен, — уточнили в Telegram-канале издания.

В Дептрансе Москвы добавили, что ДТП произошло в районе Зеленоградской улицы, 18А. На месте работают оперативные службы города. Все обстоятельства аварии уточняются.

— Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — добавили в пресс-службе ведомства.

9 апреля восемь автомобилей также столкнулись на Ленинском проспекте в Обручевском районе юго-запада столицы. В результате массовой аварии никто не пострадал.