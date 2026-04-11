Двое мошенников из дела Долиной ранее были судимы

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Двое мошенников, которые участвовали в хищении денег певицы Ларисы Долиной, ранее были судимы по нескольким статьям УК РФ, в том числе за мошенничество, грабеж и вымогательство. Об этом говорится в материалах дела осужденных, с которыми ознакомился ТАСС.
«Леонтьев Д. М, уроженец г. Йошкар-Ола, гражданин РФ, со средним специальным образованием, в браке не состоящий, несовершеннолетних детей не имеющий, не работавший, ранее судимый. Каменецкий А. И., уроженец г. Йошкар-Ола, гражданин РФ, со средним специальным образованием, в браке не состоящий, несовершеннолетних детей не имеющий, не работавший, ранее судимый», — сказано в документах имеющихся в деле.
Как говорится в материалах, Артур Каменецкий был осужден за мошенничество в особо крупном размере, а также за грабеж, подделку документов и вымогательство. В разное врем он был приговорен к пяти и семи годам колонии по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний. Его подельник Дмитрий Леонтьев был судим за несколько краж, мошенничество и разбой. Самый большой срок, к которому он был приговорен, — семь лет лишения свободы.
3 августа 2024 года стало известно, что Долина оказалась жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.
Сотрудница одной из столичных библиотек Цырульникова, которая сыграла роль курьера, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа, признаны виновными в мошенничестве и приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет.