Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое мошенников из дела Долиной ранее были судимы

Речь идет о судимостях по нескольким статьям УК РФ, в том числе за мошенничество, грабеж и вымогательство.

Источник: Freepik

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Двое мошенников, которые участвовали в хищении денег певицы Ларисы Долиной, ранее были судимы по нескольким статьям УК РФ, в том числе за мошенничество, грабеж и вымогательство. Об этом говорится в материалах дела осужденных, с которыми ознакомился ТАСС.

«Леонтьев Д. М, уроженец г. Йошкар-Ола, гражданин РФ, со средним специальным образованием, в браке не состоящий, несовершеннолетних детей не имеющий, не работавший, ранее судимый. Каменецкий А. И., уроженец г. Йошкар-Ола, гражданин РФ, со средним специальным образованием, в браке не состоящий, несовершеннолетних детей не имеющий, не работавший, ранее судимый», — сказано в документах имеющихся в деле.

Как говорится в материалах, Артур Каменецкий был осужден за мошенничество в особо крупном размере, а также за грабеж, подделку документов и вымогательство. В разное врем он был приговорен к пяти и семи годам колонии по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний. Его подельник Дмитрий Леонтьев был судим за несколько краж, мошенничество и разбой. Самый большой срок, к которому он был приговорен, — семь лет лишения свободы.

3 августа 2024 года стало известно, что Долина оказалась жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Сотрудница одной из столичных библиотек Цырульникова, которая сыграла роль курьера, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа, признаны виновными в мошенничестве и приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет.