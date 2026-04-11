В Кызылорде спасатели предотвратили ЧП в квартире с запертым ребенком

Кызылординские спасатели помогли трехлетнему ребенку, который оказался один заперт в квартире. Ситуацию осложняло то, что на включенной газовой плите оставался кипящий чайник, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали в МЧС, сигнал о происшествии поступил на пульт 112 из микрорайона Саулет. Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что попасть в квартиру через дверь невозможно, а на окнах установлены металлические решетки.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента вскрыли решетку, проникли в жилье через окно, отключили плиту и открыли входную дверь изнутри.

Ребенка передали родителям. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее сообщалось, что дроны предупреждают об опасности для детей в Туркестанской области.