Разбор завалов на месте взрыва склада возобновили во Владикавказе

Во Владикавказе возобновили разбор завалов на месте взрыва склада. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
По его словам, работы стартовали с 7 утра. На месте продолжают трудиться спасатели, также задействованы специалисты коммунальных служб. Все действия координирует оперативный штаб.
«Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями случившегося», — написал Меняйло.
Напомним, взрыв на складе во Владикавказе произошел 10 апреля. Возник пожар, а очевидцы сообщали о серии взрывов, предположительно из-за находившихся внутри фейерверков. В результате ЧП пострадали несколько человек, есть погибшие. Под завалами могли оставаться еще люди. Возбуждено уголовное дело.