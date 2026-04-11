Разбор завалов на месте взрыва склада возобновили во Владикавказе

Меняйло сообщил о возобновлении работ на месте взрыва во Владикавказе.

Источник: Комсомольская правда

Во Владикавказе возобновили разбор завалов на месте взрыва склада. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, работы стартовали с 7 утра. На месте продолжают трудиться спасатели, также задействованы специалисты коммунальных служб. Все действия координирует оперативный штаб.

«Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями случившегося», — написал Меняйло.

Напомним, взрыв на складе во Владикавказе произошел 10 апреля. Возник пожар, а очевидцы сообщали о серии взрывов, предположительно из-за находившихся внутри фейерверков. В результате ЧП пострадали несколько человек, есть погибшие. Под завалами могли оставаться еще люди. Возбуждено уголовное дело.

Опытный военный и политик, Сергей Меняйло участвовал в присоединении Крыма к РФ и руководил регионами. В материале собрали главное из его биографии: от образования и детства до личной жизни и интересных фактов.
