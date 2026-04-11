Разбор завалов на месте взрыва склада возобновили во Владикавказе

Напомним, взрыв на складе во Владикавказе произошел 10 апреля. Возник пожар, а очевидцы сообщали о серии взрывов, предположительно из-за находившихся внутри фейерверков. В результате ЧП пострадали несколько человек, есть погибшие. Под завалами могли оставаться еще люди. Возбуждено уголовное дело.