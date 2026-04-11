Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Причиной смерти туристов, попавших в пургу на Камчатке, стало переохлаждение

Смерть двух человек из туристической группы, которая попала в пургу на Камчатке, наступила из-за переохлаждения. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщили в Следственном комитете России.

Смерть двух человек из туристической группы, которая попала в пургу на Камчатке, наступила из-за переохлаждения. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщили в Следственном комитете России.

Путешественники перед походом не смогли должным образом оценить погодную и метеорологическую обстановку.

Кроме того, ими не были приняты меры по обеспечению безопасности и не соблюдались установленные требования в ходе прохождения маршрута.

— В рамках расследования дела допрошены выжившие туристы. Назначено семь судебно-медицинских экспертиз. Они позволят установить точные причины смерти погибших, — уточнили в пресс-службе.

Изначально в группе были девять человек, но в пути путешественники поссорились и разделились: многие остались без палаток и связи. «Вечерняя Москва» узнала подробности этой трагедии.