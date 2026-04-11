Причиной смерти туристов, попавших в пургу на Камчатке, стало переохлаждение

Смерть двух человек из туристической группы, которая попала в пургу на Камчатке, наступила из-за переохлаждения. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщили в Следственном комитете России.
Путешественники перед походом не смогли должным образом оценить погодную и метеорологическую обстановку.
Кроме того, ими не были приняты меры по обеспечению безопасности и не соблюдались установленные требования в ходе прохождения маршрута.
— В рамках расследования дела допрошены выжившие туристы. Назначено семь судебно-медицинских экспертиз. Они позволят установить точные причины смерти погибших, — уточнили в пресс-службе.
Изначально в группе были девять человек, но в пути путешественники поссорились и разделились: многие остались без палаток и связи. «Вечерняя Москва» узнала подробности этой трагедии.