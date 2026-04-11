В Красноярском крае спасли рыбаков с отколовшейся льдины

На юге Красноярского края сотрудникам КГКУ «Спасатель» пришлось выезжать на вызов, чтобы эвакуировать с отколовшейся льдины четырех рыбаков, рассказали в ведомстве.
ЧП произошло утром 11 апреля в Идринско-Краснотуранском округе края. Рыбаки вышли на лед красноярского водохранилища в районе села Лебяжье. Однако весенний лед оказался непрочным, не выдержал нагрузки и треснул, отколовшись от берега.
Спасатели Краснотуранской спасательной станции оперативно прибыли на место происшествия на судне на воздушной подушке, сняли рыбаков с льдины и доставили на берег.
«Настоятельно рекомендуем жителям края не выходить на тонкий весенний лед, это опасно», — напомнили в КГКУ «Спасатель».