Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1000 приусадебных участков затопило из-за паводка в Нижегородской области

От воды удалось освободиться 182 участкам.

Источник: Нижегородская правда

За минувшие сутки в Нижегородской области под воду ушли еще более сотни приусадебных участков. Всего от паводков пострадали 63 дома и 1134 участка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

С 10 по 11 апреля из-за сильных паводков затопило приусадебные участки на Бору, в также в Вадском и Воскресенском районах. К счастью, 182 участкам удалось освободиться от воды. Кроме того, ситуация стабилизировалась на четырех участках автомобильных дорог в Починковском, Воскресенском, Семеновском и Городецком районах.

Всего на контроле специалистов МЧС находятся ситуации в 27 муниципальных образованиях региона. На сегодняшний день затоплено 63 дома, 1134 приусадебных участка, 14 низководных мостов и 19 участков автодорог.

В результате паводка никто не погиб и не пострадал, эвакуация жителей не требуется.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что к работе в Нижнем Новгороде приступили шесть новых водооткачивающих машин.