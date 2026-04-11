Более 1000 приусадебных участков затопило из-за паводка в Нижегородской области

За минувшие сутки в Нижегородской области под воду ушли еще более сотни приусадебных участков. Всего от паводков пострадали 63 дома и 1134 участка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
С 10 по 11 апреля из-за сильных паводков затопило приусадебные участки на Бору, в также в Вадском и Воскресенском районах. К счастью, 182 участкам удалось освободиться от воды. Кроме того, ситуация стабилизировалась на четырех участках автомобильных дорог в Починковском, Воскресенском, Семеновском и Городецком районах.
Всего на контроле специалистов МЧС находятся ситуации в 27 муниципальных образованиях региона. На сегодняшний день затоплено 63 дома, 1134 приусадебных участка, 14 низководных мостов и 19 участков автодорог.
В результате паводка никто не погиб и не пострадал, эвакуация жителей не требуется.
