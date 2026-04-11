22-летний волжанин попал под подписку о невыезде из-за кражи фотозоны из кафе

Молодой человек после отдыха в заведении унес с собой фотозону из цветов.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области полиция рассказала о необычной краже. 22-летний молодой человек из Волжского находится под подпиской о невыезде после того, как украл из ресторана… фотозону из искусственных цветов. Она очень приглянулась молодому мужчине, когда он отдыхал в заведении города-спутника. Теперь он фигурант уголовного дела.

Работники и директор кафе были весьма удивлены, когда обнаружили пропажу. До этого на декор их заведения никто не покушался. Стоила фотозона около 8 тысяч рублей, и руководитель решил обратиться в полицию. Найти вора было не сложно. Как преступник рассказал в полиции, ему просто понравилось украшение зала, и он решил, что может так же украсить и свой дом.

В преступлении молодой человек сознался, дело на него возбудили по статье «Грабеж».