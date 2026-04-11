22-летний волжанин попал под подписку о невыезде из-за кражи фотозоны из кафе

Работники и директор кафе были весьма удивлены, когда обнаружили пропажу. До этого на декор их заведения никто не покушался. Стоила фотозона около 8 тысяч рублей, и руководитель решил обратиться в полицию. Найти вора было не сложно. Как преступник рассказал в полиции, ему просто понравилось украшение зала, и он решил, что может так же украсить и свой дом.