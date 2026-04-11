Женщина ножом ранила односельчанина в Омской области

В Омской области женщину задержали за ножевое ранение односельчанина, сообщили в региональном главке МВД.
В Шербакульском районе возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В полицию поступил сигнал из больницы: госпитализирован 51-летний житель села Бабеж с ранением брюшной полости.
По предварительным данным, травму мужчине нанесла 49-летняя односельчанка на почве личной неприязни. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности.
Полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления — кухонный нож. Следственные действия продолжаются.