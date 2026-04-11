Около 200 ДТП произошло на свердловских дорогах за сутки из-за плохой погоды

В Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 197 ДТП, в том числе шесть с пострадавшими: один человек погиб, восемь получили травмы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Источник: Коммерсантъ

Ухудшение дорожной обстановки связано с негативными погодными условиями, включая отрицательные температуры, снегопад и гололед. В ГИБДД уточнили, что из-за потепления в начале апреля многие уже преждевременно заменили зимнюю резину на летнюю.

Госавтоинспекция предупреждает, что эксплуатация транспорта на летних шинах при снежном покрове и гололеде недопустима и не обеспечивает безопасность движения. Инспекторы рекомендуют воздержаться от поездок до установления среднесуточной температуры не ниже +5 градусов и полного отсутствия снега, а при движении соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

Ранее свердловское правительство сообщило, что на расчистку дорог вышло более 350 единиц техники.